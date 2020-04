Ecco alcuni consigli di primavera. Facendo attenzione alle fake news

In questi giorni su whatsapp tra le mille bufale gira l’immagine di una orchidea a forma di colomba bianca, nel testo dice essere una orchidea che si chiama Peristeria alata e che fiorirebbe per pasqua. L’orchidea esiste… ma non si chiama Peristeria bensì Habenaria Radiata e non fiorisce per pasqua ma più avanti. Sotto, la foto della vera Peristeria alata che è sempre a forma di colomba ma molto diversa. La Habenaria si trova a costi molto contenuti in qualche venditore specializzato. Sono dei piccoli pseudobulbi, quindi non cercate semi.