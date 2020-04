CineAmbiente è online, da domani la pellicola torinese "Ultima chiamata". Edizione 2020 in autunno:" Sarà insolita"

L’impatto, sull’ecosistema terrestre, della continua crescita della popolazione mondiale e del suo sviluppo incontrollato. E’ questo il tema al centro del documentario torinese “Ultima chiamata” - realizzato nel 2007 dal regista Enrico Cerasuolo, con la collaborazione del direttore di CinemAmbiente Gaetano Capizzi e di Luca Mercalli - che da domani sarà disponibile online.

Dallo scorso 3 aprile ha preso il via in streaming la rassegna “CinemAmbiente a casa tua”, che mette a disposizione di tutti, per le prossime settimane, una selezione di film a tematica green. Ogni tre giorni viene proposto un nuovo titolo, visibile gratuitamente sul sito www.cinemambiente.it/acasatua/, scelto tra i lunghi e mediometraggi che hanno riscosso particolare successo nelle ultime edizioni del Festival.

CineAmbiente 2020 avrebbe dovuto svolgersi, come di consueto, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2020. A causa del Coronavirus, come ha spiegato questa mattina in commissione il direttore Capizzi, è stato rinviato all’autunno. “Magari – ha precisato – sarà un’edizione insolita, con soluzioni che dovremo trovare di passo in passo”.

Come accaduto però per altri eventi di grossa portata - ad esempio il meeting internazionale di Fridays for Future, che avrebbe dovuto svolgersi a Torino quest’estate - c’è il rischio che l’evento salti al 2021. “Non fare il Festival – ha chiarito Capizzi – vuol dire non fare lavorare le persone per mesi e mesi: vuol dire azzerare il reddito di un settore. Se in ottobre riusciremo ad organizzare CinemAmbiente sarà insolito”.