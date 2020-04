Emergenza Coronavirus, alla fermata del bus va in scena la solidarietà: cibo gratis per chi non può permetterselo

L’emergenza sociale creata dal Coronavirus si combatte anche con gesti di solidarietà alla fermata del pullman. Biscotti, cereali e latte per la colazione, la pasta, l’olio e la passata di pomodoro per un pasto sostanzioso: se si aggiungono i cracker e i taralli per un spuntino, è questo il contenuto dalla scatola messa a disposizione da una residente per le persone che vivono un momento di difficoltà.

Succede in zona Pozzo Strada, alla fermata del 33 e del 42 di corso Peschiera angolo corso Monte Cucco. Non troppo distante da quel Carrefour preso d’assalto dall’alba al calare del sole da persone con carrelli e borse piene. Eppure c’è chi pensa anche agli altri, al prossimo. E’ il caso della signora Assunta, che ha adattato una di quelle scatole di carta rigide solitamente usate per i vestiti come dispensa.

“Chi può metta, chi non può prenda” si legge sul cartello affisso su un lato della scatola. Il primo giorno il cibo è durato pochissimo: dopo qualche minuto era sparito, così come la scatola, che solo ore dopo è tornata al tuo posto. L’obiettivo è che si riempia e svuoti di continuo, per un quartiere solidale, che non lascia indietro nessuno nemmeno durante l’emergenza Coronavirus.