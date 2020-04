Moncalieri, motociclista fugge al posto di blocco della Polizia Locale: rintracciato e multato di 1500 euro

Pensava di averla fatta franca, dopo aver seminato a bordo della sua Suzuki gli uomini della Polizia locale che lo avevano inseguito, visto che non si era fermato ad un controllo: ma grazie al numero di targa, gli agenti sono riusciti a risalire a lui e per un 45enne centauro di Moncalieri sono stati guai: patente ritirata e 1500 euro di multa.

Il fatto era successo sabato mattina in strada Carignano,quando l'uomo era fuggito alla vista di una pattuglia. Da lì era partito un inseguimento stile film americano, conclusosi all’imbocco della tangenziale quando il centauro è riuscito a seminare gli agenti. Uno di loro, però, è riuscito ad identificare la targa della moto e nella giornata di ieri il proprietario è stato rintracciato. L'uomo, residente in Borgo San Pietro, circolava senza assicurazione, è stato accusato di manovre pericolose, oltre ovviamente a non avere alcuna giustificazione sul perchè si trovasse in giro.

Alla luce di tutte queste irregolarità, si è visto sequestrare il veicolo, ritirare la patente e affibiare una multa salatissima.