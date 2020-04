Coronavirus, il deputato Serritella (M5S): "In Piemonte gestione inadeguata, si rimedi immediatamente"

"Il presidente della Regione Piemonte in queste settimane di emergenza ha sempre accusato altri e fatto grandi proclami. Ma la verità è che la gestione dell’istituzione regionale, ora che possiamo tirate le prime somme, è stata del tutto inadeguata, tanto da far crescere la paura per i nostri medici tra i quali aumentano i contagi in modo preoccupante. Vanno protetti e supportati, perché rappresentano la nostra salvezza. Ci sono inoltre importanti documenti andati perduti in modo incomprensibile, e i contagi aumentano anche nelle nostre case di riposo. Mi auguro ci si renda conto degli errori costanti nella gestione dell’emergenza e si ponga subito rimedio". Sono le parole del deputato del Movimento Cinque Stelle Davide Serritella che ricorda come "i 69mila tamponi fatti a fronte dei 200mila della Regione Veneto dimostrino quanto ciò che si sta facendo non basta. Come è evidente che sarebbe servita una mappatura dei contagi. Invece il +2,8 per cento di contagi rispetto al più 2 nazionale e il +9,9 per cento solo nella Provincia di Cuneo non ci lascia affatto tranquilli. Mi auguro che il grido dei medici venga ascoltato e che si faccia davvero il possibile per arginare il virus come è stato fatto in altre regioni".