Paghi ora e prendi poi: il commercio torinese scopre l'acquisto "posticipato" come antidoto al Covid

Paghi ora e ritiri poi, quando la tempesta sarà passata, andando direttamente nel negozio prescelto per riscuotere il tuo buono. E' questa una delle nuove strade che anche il commercio torinese cerca di percorrere per aggirare il pesante lockdown voluto per contrastare il contagio da Coronavirus.

In particolare, è l'Ascom Confcommercio di Torino e provincia ad aver aderito alla piattaforma "Un caffè sospeso", che permette proprio di applicare in via digitale una possibilità nuova rispetto al recente passato. Collegarsi online, effettuare un acquisto e poi procedere lungo una delle due strade del bivio: da un lato, seguire la normale attività di e-commerce per cui si può scegliere di andare a ritirare (o meglio, viste le circostanze, farsi consegnare a casa) quanto desiderato. Oppure - è questa la strada "nuova" - fare opera di pazienza: scegliere, pagare e quindi attendere di andare a ritirare il prodotto o il servizio una volta che la tempesta sarà passata e le attività commerciali avranno riaperto secondo le normali modalità. Nel frattempo, però, l'acquisto del buono avrà dato un po' di liquidità in più al commerciante, in un momento in cui può risultare preziosa se non decisiva per la prosecuzione dell'attività stessa.

Un modello che dunque supera le attuali differenze tra le attività che sono aperte e quelle costrette all'inattività. E che può coinvolgere a 360 gradi i settori di abbigliamento, agroalimentare, artigiani, bar, cartolerie e librerie, cinema e teatri, parrucchiere ed estetiste, ristoranti e molto altro.