Rivoli, da domani al via la distribuzione delle mascherine

Da domani alcuni cittadini: immunodepressi, anziani sopra i 70 anni, persone in quarantena fiduciaria, ma non positivi, potranno chiamare il numero 011-9513126 o mandare una email, non certificata, a comune.rivoli.to@legalmail.it (specificando nome, cognome indirizzo e numero di telefono e nell’oggetto: richiesta mascherina) per richiedere una mascherina tipo chirurgico che verrà consegnata presso il domicilio dalla polizia locale o da un operatore della protezione civile.

"Abbiamo accolto la pressante richiesta di fornire alle categorie più a rischio tra i cittadini rivolesi, le mascherine – dichiara Andrea Tragaioli Sindaco di Rivoli – e con l’aiuto dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte abbiamo avuto una prima fornitura".

"E’ fondamentale che le richieste provengano soltanto dai cittadini che rientrano nelle categorie specificate per non intasare il numero indicato o l’email".