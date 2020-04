I sindacati denunciano: "Immorale il ricorso alla cassa integrazione 'da coronavirus' per le autostrade piemontesi"

L'annuncio è arrivato dalle segreterie regionali FILT Cgil-FIT Cisl-UIL Trasporti-SLA Cisal-UGL Viabilità e logistica: " Le dirigenze delle concessionarie autostradali piemontesi hanno annunciato alle Segreterie regionali e alle rispettive R.S.U./R.S.A. la volontà di utilizzare per i lavoratori delle autostrade Satap A4 Torino Milano, Autofiori A6 Torino Savona, Satap A 21 Torino Piacenza e A33 Asti Cuneo la cassa integrazione, “facendo uso” del decreto governativo collegato all’emergenza Coronavirus".

"Tale intenzione vale anche per Sitaf A32 (Torino – Frejus) e Ativa A5 (Tangenziale Torino e Torino – Val d’Aosta). Nonostante l’andamento pluriennale dell’utile di bilancio con valori miliardari, le Autostrade piemontesi (Gruppo Gavio, Anas, enti pubblici, altri privati…) vanno alla caccia dei contributi pubblici presentando con estrema celerità la richiesta di CIGO, visto che il budget previsto dal d.l. 18/2020 è limitato, cercando di accaparrarsi l’ammortizzatore sociale, facendo quanto possibile per giungere prima di altre aziende ben più povere, che certamente ne avrebbero più bisogno".

"Applicando la mera logica della caduta del flusso veicolare, si sono mossi verso la drastica riduzione del personale in turno e negli uffici, specie gli addetti all’esazione, generando un risparmio delle retribuzioni per milioni ogni mese rispetto alla gestione ordinaria. Tale scelta di togliere personale ai caselli (già attuata a violazione del provvedimento della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il MIT adottato il 2 luglio 2014 che dispone testualmente che le Concessionarie "dovranno garantire, in ogni caso, e per l'intero arco delle 24ore, la presenza fisica del personale di esazione in ogni stazione (barriera/casello): tale presenza, laddove ritenuta non necessaria alla singola porta, dovrà essere garantita come «presidio fisico nell'ambito della stazione, in grado di intervenire in caso di necessità per l'utenza ed in aggiunta al controllo e assistenza da remoto»".

In particolare si precisa come il “presidio delle stazioni autostradali” rientra tra gli obblighi delle convenzioni stipulate a suo tempo dalle varie società, e il suo venir meno incide in maniera determinante sulla qualità e la sicurezza del servizio offerto all’utenza.



"Aggiungiamo che con la chiusura dei Centri servizi in Piemonte questi erano rimasti solo ad Alessandria Est e a Settimo Torinese (con Rondissone aperto occasionalmente): la mancanza di servizi all’utenza si estende pertanto ai servizi telepass, agli abbonamenti, ai mancati pagamenti e a qualsiasi disservizio degli automatismi che il lavoro agile, da remoto, non sempre può risolvere ed esclude coloro che non hanno accesso o dimestichezza coi servizi informatici".

"Nel segnalare ancora una volta queste violazioni delle convenzioni alla SVCA le OO.SS. chiedono un intervento urgente al fine di riportare lo status quo ante, con il pieno ripristino del servizio e la tutela dei lavoratori che, nelle stazioni, possono operare da soli in una condizione di tutela sanitaria che può essere resa analoga a quella domiciliare con il pieno rispetto delle prescrizioni del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020".

"Con questo comportamento si realizza una pesante contraddizione: le Autostrade chiedono i soldi allo Stato (cioè ai cittadini) per pagare la CIGO di lavoratori che per obbligo concessorio e vincolo di servizio pubblico dovrebbero lavorare. Quindi usano soldi pubblici per eludere un pubblico servizio".