Speciale Coronavirus: approfondimento in diretta di tutte le testate Morenews. Online dalle 17 la situazione di Liguria, Piemonte e Costa Azzurra

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale Morenews che, coprendo gran parte del territorio italiano ha quotidianamente il polso della situazione che l'Italia sta attraversando in un momento storico quasi indefinibile. Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi saranno in diretta con Linea Italia Piemonte coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte e Lombardia con collegamenti in webcam. Alle ore 17.00 saranno collegate le testate liguri mentre alle ore 18.00 quelle piemontesi.

Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:

LIGURIA

www.sanremonews.it www.imperianews.it con Carlo Alessi

www.savonanews.it con Mattia Pastorino,

Ospite: ANDREA VALLE – Presidente Federalberghi Savona

www.lavocedigenova.it con Carlo Ramoino

Ospite: Andrea Di Cesare

www.montecarlonews.it con Beppe Tassone

PIEMONTE

Ospite: PIERPAOLO SILERI – Viceministro della Salute



www.lavocediasti.it con Betty Martinelli

Ospite: EMANUELE CAMPANER – Infermiere



www.targatocn.it con Nicolò Bertola

Ospite: EMANUELE RICIFARI – QUESTORE CUNEO



www. newsnovara.it con Ettore Colli Vignarelli

Ospite: MATTEO MARNATI – Ass. Servizi Digitali e Innovazione



www.lineaitaliapiemonte.it

GIUSEPPE VALDITARA- Doc. Diritto Romano Università di Torino



www.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24 con Massimiliano Sciullo

Ospite: MASSIMO LAPUCCI – Direttore OGR - Segr. Fondazione CRT



www.newsbiella.it con Mauro Benedetti,





La diretta verrà trasmessa su tutte le pagine facebook dei quotidiani indicati e sarà possibile intervenire con domande e opinioni.