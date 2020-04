Tutte le realtà vincitrici della nona call Hangar Piemonte

Il virus non ferma Hangar Piemonte, progetto dell’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, che si rivolge a chiunque voglia sviluppare le proprie competenze e capacità manageriali in ambito culturale.

Tra le 15 realtà vincitrici della nona call di Hangar Point, il percorso di accompagnamento personalizzato e costruito su misura per aiutare i progetti culturali a raggiungere i propri obiettivi, 7 sono della provincia di Torino.

L’associazione Cor et Amor di Lessolo che lavora per diffondere la conoscenza e la pratica della gentilezza partendo dai bambini con lo scopo finale di accrescere il benessere delle comunità locali. Con questo obiettivo ha sviluppato il progetto “Fare Gentilezza” che comprende eventi come la “Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza” e ha lavorato alla nascita di figure come l’assessore alla gentilezza che ad oggi sono 80 in tutta Italia.

Club Silencio con il suo format “Una notte al Museo” che prevede visite serali accompagnate da un aperitivo con sottofondo musicale e performance artistiche nei musei. Cordata F.O.R., associazione nata per mettere insieme tre realtà di circo contemporaneo e creare una casa di produzione. Jest, associazione che vuole diffondere la cultura fotografica e ha uno spazio espositivo nel centro di Torino. Oltre ad ospitare mostre di livello internazionale, ha fatto della didattica un elemento cardine del suo lavoro. Il Comune di Torre Pellice con la Galleria civica d’arte contemporanea Filippo Scroppo che vuole diventare, oltre che spazio espositivo, luogo d’incontro e centro di propulsione di linguaggi artistici attraverso la realizzazione di mostre, eventi culturali, didattica e organizzare il festival d’arti visive e musica “Una Torre d’Arte”. La Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, che promuove, gestisce e organizza tutte le attività culturali della città di Settimo. Tra gli altri, il progetto Incipit Offresi, nato nel 2014 dalla sinergia con la Regione Piemonte: un gioco letterario che dà agli aspiranti scrittori l’occasione di presentare la propria opera al pubblico e a una giuria selezionata di editori. E l’Accademia Musicale Onlus di Pinerolo che organizza attività didattiche attraverso i corsi di perfezionamento, la scuola di specializzazione e alcune masterclass. L’Accademia gestisce inoltre il concorso International Chamber Music Competition di Pinerolo ed organizza concerti. È l’unico soggetto in Italia che rilascia un diploma post universitario di 3° livello nel settore musicale.

Le 15 organizzazioni che saranno seguite da una task force di esperti sono Amici della Musica Vittorio Cocito di Novara, Cor et Amor di Lessolo (To), Ale Comics di Alessandria, Club Silencio di Torino, Cuadri di Cuneo, Giardino Spinarosa di Borghetto di Borbera (Al), Incontri Musicali di Castiglione Falletto (Cn), Consorzio Sociale Società Consortile Cooperativa Onlus della Provincia VCO, Cordata F.O.R. di Torino, Jest di Torino e La Peddagera di Sale San Giovanni (Cn), i Comuni di Cortemilia (Cn) e di Torre Pellice (To), la Fondazione Esperienze Cultura Metropolitana di Settimo Torinese e l’Accademia Musicale Onlus di Pinerolo (To).

Intanto, anche Hangar ha ripensato ai suoi servizi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. L’organizzazione ha calendarizzato degli sportelli telematici settimanali per mettere a disposizione di tutte le realtà culturali del Piemonte incontri gratuiti con i propri esperti in consulenza aziendale, project management, fundraising e comunicazione strategica.