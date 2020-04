Coronavirus: oggi a Torino bandiere a mezz'asta per le vittime, la Mole si tinge del tricolore

Oggi a Torino, così come nel resto d’Italia, bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in segno di lutto per i numerosi cittadini vittime del Coronavirus. La nostra città ha deciso di aderire all’appello lanciato dal presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro.

Alle 12 la sindaca Chiara Appendino sarà davanti al Palazzo civico per osservare il silenzio e “stringersi in un ideale abbraccio con i sindaci delle zone del Paese più colpite, con le persone che stanno lottando o sono in lutto, con gli operatori sanitari che sono in prima linea in questa dura guerra contro un nemico invisibile”.

Sempre a partire da questa sera Iren proietterà, ogni notte, sulla Mole Antonelliana il tricolore italiano. “Simbolo di unità, solidarietà e senso della patria, -si legge in una nota - un richiamo alla forza e alla coesione necessarie per superare quanto prima il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese”.