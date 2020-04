Coronavirus: oggi altri 59 morti, ma la curva dei contagi sembra assestarsi

Altre 59 persone sono morte oggi a causa del coronavirus. Si tratta di pazienti deceduti che erano risultati positivi al test del Covid-19. Lo ha annunciato l'Unità di crisi della Regione Piemonte con il consueto bollettino quotidiano. Di questi, 32 sono morti in provincia di Torino.

Il totale complessivo dei decessi in Piemonte è ora di 854 persone risultate positive al virus: 170 ad Alessandria, 37 ad Asti, 69 a Biella, 58 a Cuneo, 108 a Novara, 303 a Torino, 46 a Vercelli, 48 nel Verbano-Cusio-Ossola, 15 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, con oggi è salito a 127 (+39 rispetto a ieri), 59 in provincia di Torino. Altri 257 malati sono "in via di guarigione", cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e attendono ora l’esito del secondo.