Cus Torino ed Edisu Piemonte insieme per il servizio sport casalingo dedicato agli studenti

Un progetto importante ideato dalla collaborazione Edisu Piemonte e Centro Universitario Sportivo torinese per far sì che gli studenti ospiti delle residenze universitarie rimasti a Torino possano continuare a praticare attività fisica anche dalle loro stanze in questo periodo di grave emergenza Covid-19, in cui un momento di svago e pratica sportiva può essere considerato fondamentale per la salute psico-fisica dell’individuo.

“Verranno coinvolti i migliori istruttori di tutte le nostre attività – sottolinea il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio – questo per far sì che gli studenti, e non solo, continuino a praticare attività fisica in un momento in cui non è facile poterla svolgere e non si è così motivati per farla. Il CUS è in prima linea per continuare a diffondere la cultura sportiva che caratterizza il nostro ente”.