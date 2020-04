Nichelino, il grazie del sindaco Tolardo al malato di sla che ha donato il suo respiratore di riserva al Santa Croce di Moncalieri

Il gesto è avvenuto due settimane fa, mentre il grazie personale del sindaco di Nichelino è arrivato sabato. Giampiero Tolardo è andato a trovare il malato di sla che il 19 marzo ha deciso di donare il suo respiratore di riserva all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per aiutare i malati di coronavirus.

"È quando si vivono momenti di difficoltà che si pesa il valore di una comunità... Il gesto che ha commosso l'Italia intera risale però al 19 di marzo quando Piero Floreno, affetto da SLA, ha chiesto di donare il suo respiratore di riserva all'ospedale Santa Croce, in un momento in cui l'incremento dei ricoveri per Covid è diventato preoccupante", ha raccontato sulla sua pagina Facebook Tolardo.

"Questo gesto ha stimolato una gara di solidarietà con l'avvio di una raccolta fondi a favore dell'Asl To5. Anche grazie al contributo di tanti nichelinesi, oggi i reparti Covid stanno gestendo l'emergenza con l'attrezzatura sufficiente. Sabato 28 marzo è stato il compleanno di Piero e sono andato a trovarlo a casa per fargli gli auguri, insieme al suo amico Gianluca", ha raccontato il sindaco di Nichelino.

"È stato un incontro commovente. Mi ha raccontato di essere stato, da giovane, uno dei pochi ad aver anticipato di testa Roberto Bettega in una partita amichevole. Al termine della visita, mi ha chiesto di fare queste foto e mi ha salutato con un'affermazione ironica e al tempo stesso greve: "Sindaco, io resto a casa".

"Giro a tutta la città l'invito di Piero: è necessario resistere ancora per qualche tempo", ha concluso Tolardo.