Torino-Caselle: sul raccordo lavori in corso fino alle 19 della giornata di oggi

Anas ha programmato la manutenzione delle barriere laterali danneggiate a causa di incidenti lungo il raccordo autostradale “Torino-Caselle”. Nella giornata di oggi è attivo il restringimento della carreggiata in direzione Torino per un tratto di circa 200 metri tra gli svincoli per la provinciale 460 (svincolo 3) e Borgaro (svincolo 2). Venerdì 3 aprile il cantiere sarà attivo, alla stessa altezza e per una lunghezza complessiva di 200 metri, lungo la carreggiata per Caselle Torinese.