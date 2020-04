Cento pc in arrivo per gli studenti delle scuole secondarie

La Città si è attivata presso gli Atenei torinesi per trovare pc da donare agli studenti che in quest’anno scolastico dovranno affrontare l’esame di stato nelle secondarie di primo e secondo grado. Grazie a questa collaborazione, saranno consegnati alle scuole nei prossimi giorni circa 100 personal computer, da assegnare agli studenti torinesi che ne hanno bisogno. Disponibili anche numerosi kit di cancelleria, offerti dall’azienda Carioca di Settimo Torinese.

Lo ha reso noto l’assessora all’Istruzione della Città di Torino Antonietta Di Martino, con gli assessori all’Innovazione Marco Pironti e all’Ambiente Alberto Unia, in una lettera inviata in questi giorni ai dirigenti scolastici.

La Città si è inoltre attivata con i principali operatori telefonici per reperire soluzioni di aumento della connettività sia attraverso strumenti portatili (come sim dati, saponette e usb) sia di infrastruttura con l’utilizzo di reti wifi private.

Un’altra nuova iniziativa della Città di Torino per supportare insegnanti e allievi nel corso dell’emergenza coronavirus è l’utilizzo della piattaforma FirstLife per l’iniziativa EducaTo: un’idea di solidarietà digitale per far incontrare chi cerca beni (tablet, pc, materiali di cancelleria) e chi può metterli a disposizione. Le scuole potranno registrarsi alla piattaforma che si configura come una mappa interattiva e una bacheca, funzionante come un social network. Inserendo la scuola nella mappa sarà possibile indicare i beni accettati in donazione e le modalità di consegna.

La piattaforma FirstLife è stata ideata dall’Università di Torino ed è inserita nel pacchetto di iniziative di istituzioni e di privati Torino City Love, realizzata dall’assessorato all’Innovazione della Città di Torino. FirstLife si può utilizzare anche sullo smartphone ed è consultabile senza registrazione a questo indirizzo: https://torinocitylove.firstlife.org/

Queste nuove iniziative si aggiungono alle azioni di sospensione dei pagamenti per le rette dei nidi comunali, dei trasporti e della ristorazione per i periodi non fruiti e alla “didattica della vicinanza”, una raccolta di link per le insegnanti e di nuovi materiali didattici online realizzati da insegnanti ed educatrici comunali, oltre a occasioni di aggiornamento in forma di webinar formativi.