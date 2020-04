Coronavirus, a Torino firmati accordi sindacali per oltre 100mila lavoratori in cassa integrazione

Sono stati firmati accordi per oltre 100mila persone, tra cassa integrazione e varie forme di ammortizzatori sociali, ma è la preoccupazione il sentimento dominante per Cgil, Cisl e Uil di Torino alla luce dell'attuale emergenza-Coronavirus.

"All’emergenza sanitaria che vede migliaia di lavoratrici e lavoratori impegnati nel nostro territorio a garantire le risposte pubbliche, negli ospedali, nelle RSA, nei servizi sociali - dicono i rappresentanti dei lavoratori - si aggiungono quelli dei supermercati, della vigilanza e dei settori che producono beni essenziali, in un contesto che pone la necessità di garantire un reddito alle lavoratrici edai lavoratori sospesi dal lavoro". "Siamo impegnati con i datori di lavoro per la copertura delle giornate di sospensione lavorativa e per la stipula di centinaia di accordi sindacali di cassa integrazione ordinaria, in deroga, dei fondi di integrazione salariale, ordinari e bilaterali alternativi o di settore. Gli accordi, ad oggi, garantiscono la copertura di oltre 100.000 lavoratrici e lavoratori in tutti i settori".



In particolare, 17.000 delle aziende chimiche, gomma plastica, tessili, oltre 50mila delle aziende meccaniche, più di 8.000 del commercio, turismo, terziario, pubblici esercizi, appalti di pulizia e mensa nelle scuole, appalti di vigilanza e guardiania; 20.000 delle aziende artigiane; 6.221 dell’edilizia; 3.500 dei trasporti (trasporto pubblico locale, servizi di terra all’aeroporto di Caselle, impianti a fune sciistici, logistica e autotrasporto, autostrade); 3.200 della cultura-spettacolo-sport,

telecomunicazioni, industria grafica e dell’editoria; 3.100 della formazione professionale e delle scuole private; 2.400 delle cooperative sociali operanti negli appalti dei servizi educativi, dei centri diurni, delle mense scolastiche; migliaia di lavoratori/ci della somministrazione, soprattutto delle aziende manifatturiere, ma presenti in tutti i settori; 500 dell’industria alimentare; 300 lavoratori delle piccole assicurazioni.





"La preoccupazione più grande, nell'immediato, riguarda la mancanza di reddito per

centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori (la

stragrande maggioranza delle aziende, non avendo liquidità, non anticipa l'integrazione salariale e non è ancora operativo l'accordo per l'anticipo da parte delle banche, sottoscritto tra Ministero del Lavoro, Parti Sociali tra cui CGIL CISL UIL e ABI il 30 marzo 2020), per coloro che non hanno ammortizzatori o svolgono lavori “poveri”, ad esempio part-time involontari, appalti, precari e discontinui".