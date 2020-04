Pusher coinquilini scoperti dalla polizia nei pressi di piazza Foroni

Stavano verificando gli accessi nell’area mercatale di piazza Foroni, quando alcuni poliziotti del Commissariato Barriera di Milano hanno notato un ragazzo di 24 anni, senegalese, uscire da uno stabile. È bastato uno sguardo agli agenti per riconoscerlo: avevano infatti già avuto a che fare con lui in precedenti occasioni a causa dei numerosi precedenti del ragazzo in materia di stupefacenti.

Non appena gli agenti gli hanno intimato l'alt, il giovane è fuggito, gettando a terra un portafoglio: dentro erano contenute tre chiavi, una delle quali relativa al suo domicilio. Fermato il ragazzo, i poliziotti hanno così deciso di perquisire anche la sua abitazione: all'interno c'era il coinquilino, un 18enne originario dello Zambia. Il ragazzo, che ha immediatamente intuito cosa stesse succedendo, ha provato a liberarsi della droga presente in casa, ma i poliziotti l'hanno comunque recuperata: 13 ovuli termosaldati contenenti di cocaina in un bicchiere di plastica, cellophane per confezionare la sostanza stupefacente e 175 euro in un cassetto della cucina, oltre a diversi verbali di polizia giudiziaria intestati ai due giovani.

Entrambi i coinquilini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente. Il diciottenne era già stato precedentemente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma mentre il ventiquattrenne era già destinatario di un ordine di carcerazione di due mesi e 27 giorni di reclusione, emesso nel mese di gennaio.