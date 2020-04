La lotta al Coronavirus prende quota e si affida anche alla cartografia e ai satelliti

Anche i satelliti e la cartografia scendono in campo per combattere il Coronavirus . La Regione Piemonte ha attivato oggi, tramite il Dipartimento di Protezione Civile (DPC), il servizio Copernicus Emergency Management Service (EMS), per la produzione di cartografia di emergenza a supporto delle operazioni di contrasto alla pandemia Covid-19. La produzione dei dati sarà affidata all’ Associazione Ithaca , ente partecipato del Politecnico di Torino e dalla Compagnia di San Paolo , che eroga il servizio nell’ambito di un consorzio internazionale coordinato dalla società E-geos.

Sarà attivato un servizio per testare la possibilità di derivare dai dati satellitari ad altissima risoluzione (30-50 centrimetri al suolo) informazioni ad elevato valore aggiunto sull’area torinese, con lo scopo di cartografare due classi di elementi: tutte le strutture temporanee di carattere sanitario realizzate sino a questo momento e tutti i luoghi soggetti a possibili assembramenti di persone (mercati rionali, spazi antistanti centri commerciali e supermercati, parchi pubblici, luoghi di ritrovo, terminali di trasporto e fermate intermedie di trasporto pubblico urbano e così via). Questi dati consentiranno in breve tempo di avere a disposizione informazioni georeferenziate aggiornate e potranno costituire la base per la prossima gestione operativa di queste strutture e di questi spazi in vista di una modulazione delle misure di contingentamento delle attività che si renderanno necessarie nei prossimi mesi per un progressivo ritorno alla normalità.