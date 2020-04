Settimana di sole e con temperature primaverili nel Torinese

Come anticipato, questa settimana sarà caratterizzata da alta pressione e tempo stabile almeno fino a sabato. Ancora da sciogliere la prognosi per domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, in cui potrebbe esserci qualche disturbo.

A Torino e provincia quindi avremo questa situazione: da oggi a sabato 11 Aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, col passare dei giorni qualche nube in più sulle zone alpine che al pomeriggio potrebbe generare isolati e deboli piovaschi. Temperature in aumento specie da mercoledì, con valori sopra la media. Minime comprese tra 6 e 11 °C, massime che supereranno i 20 °C e toccheranno punte di 23/24 °C tra giovedì e sabato. Venti sostanzialmente assenti o deboli a regime di brezza.

Domenica 12 e lunedì 13 Aprile

La tendenza attuale mostra un cedimento dell’alta pressione proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con instabilità, cielo più nuvoloso e leggero calo delle temperature. Tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

