Coronavirus, da Cgil, Cisl e Uil e Unione Industriale 60mila euro per gli ospedali torinesi

Per dare un sostegno concreto al comparto della sanità che si trova in una difficile situazione di emergenza, a causa della diffusione dell’epidemia di patologie causate dal covid-19, l’Unione Industriale di Torino e le Segreterie sindacali torinesi di CGIL CISL UIL hanno donato congiuntamente 60mila euro agli Ospedali dell’Area Metropolitana di Torino, tramite la Regione Piemonte, per sostenere le strutture pubbliche del servizio sanitario ed acquistare dispositivi di protezione per medici e infermieri, ventilatori polmonari o altre apparecchiature di cui necessitano le strutture ospedaliere.