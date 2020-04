Coronavirus, il commissario Arcuri contro le speculazioni delle mascherine: "Non si specula sui bisogni e sulla vita degli altri"

16.523 vittime. Lo ha ripetuto quattro volte il commissario straordinario per l'emergenza Domenica Arcuri nel suo punto stampa dalla sede della Protezione civile per una conferenza stampa di aggiornamento sulla gestione della crisi.

"Torno a supplicarvi, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non cancellate questo numero dalla vostra memoria. State attenti alle illusioni ottiche, ai pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall'uscita dell'emergenza, non siamo ad una ipotetica ora X che ci riporterà con un battito di ciglia alla situazione di prima. Nulla di più sbagliato che immaginare un imminente liberi tutti. E' vero esattamente il contrario. Al più siamo all'inizio di una lunga fase di transizione, sarebbe imperdonabile non perseverare rendendo inutili i sacrifici fatti nei giorni che abbiamo alle nostre spalle. Non commettiamo errori nei prossimi giorni, saranno fondamentali" ha spiegato Arcuri.