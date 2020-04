Federalberghi, Borio: "Tassa di soggiorno, spostare i pagamenti in scadenza al 15 aprile"

"Il 15 aprile scadono i termini per il versamento degli importi relativi al primo trimestre 2020 della tassa di soggiorno: chiediamo con urgenza all’amministrazione comunale di prevedere il differimento di tale scadenza vista la grave situazione economica che stanno vivendo le imprese turistico-ricettive di Torino". Così Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, alla luce delle difficoltà che stanno investendo tutti i settori economici a causa del Coronavirus.



"Per lo stesso motivo- aggiunge - è necessario sospendere la tassa per 18 mesi a partire dal 1° aprile 2020. Le aziende del settore sono in grande difficoltà e la rimodulazione delle imposte è la soluzione più immediata per alleviare la pressione su un settore in ginocchio nonché una misura utile a gettare le basi per una ripresa che si preannuncia lenta, lunga e durissima. Come evidenziato dall’allarme diffuso sia ieri che oggi da Federalberghi nazionale rispetto alla peculiare criticità in cui versa la categoria e con esplicito riferimento alle tassazioni locali ci aspettiamo che anche l’amministrazione comunale continui a fare la sua parte adottando la sospensione, il differimento o l’esenzione dei tributi locali per il 2020 e il 2021 a favore delle aziende turistico-ricettive del nostro territorio, a partire dalla tassa di Soggiorno e dell’occupazione del suolo pubblico".