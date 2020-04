Ivrea, distribuiti i buoni alimentari. Il sindaco: "Presto consegneremo anche le mascherine"

Nella giornata di ieri sono stati distribuiti i buoni alimentari a Ivrea. Un'operazione che è stata possibile grazie al concorso di tante persone che si sono prodigate per raggiungere l’obiettivo di sostenere le famiglie più bisognose della città.



Ecco perché il primo cittadino, Stefano Sertoli, ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha dato una mano: "Innanzitutto gli uffici comunali e i funzionari che vi lavorano. Tutti si sono messi all’opera, ciascuno per le proprie competenze, responsabilità e in uno spirito di collaborazione generale che ha fatto la differenza e si è dimostrato vincente. Nessuno ha guardato orari, impegni, timori per assistere i cittadini, ricevere le domande, istruirle, realizzare i buoni, ricevere le disponibilità degli esercizi commerciali, predisporre tutto per la distribuzione. Grazie infinite a questi amici che hanno dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la macchina comunale è attiva, efficiente e attenta alle esigenze legittime dei cittadini".



"Devo, poi - ha aggiunto - ringraziare le associazioni di Protezione Civile coinvolte nella distribuzione: Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Gruppo Emergenza Ricerca Intervento, tutte e tre facenti parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile, oltre ai Gruppi Comunali di Protezione Civile di Albiano, Azeglio e Salerano. Grazie anche all’Associazione Radioamatori Italiani che ha curato la logistica, il coordinamento e il supporto alle squadre di distribuzione e i collegamenti via radio tra le stesse e la base. Grazie al coordinatore dei volontari del COM 7 di Ivrea che ci è sempre stato al fianco e che ha gestito le varie forze in campo".



"Desidero, infine, ringraziare i colleghi assessori che, ciascuno nei propri ambiti e deleghe, senza badare a orari o impegni personali, hanno collaborato e sostenuto i propri uffici e che non si sono risparmiati in ogni lavoro necessario. Non è finita. L’impegno prosegue. La prossima settimana inizierà la distribuzione capillare delle mascherine che il Comune ha acquistato e che stanno per arrivare a Ivrea. Una per ciascun cittadino, ognuna confezionata singolarmente. Queste si aggiungono a quelle, già acquistate dal Comune o ricevute da donazioni private, che sono state distribuite a coloro che hanno ricevuto i buoni alimentari, alle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio, ai volontari, ai dipendenti comunali, alle persone che si recano in Posta per ritirare la pensione o negli uffici pubblici per atti non rimandabili, ai medici di famiglia per i loro assistiti e a quei casi particolari di nuclei familiari con situazioni di difficoltà dovute alla presenza di anziani o di persone più a rischio. Per questo mi sono impegnato personalmente così da non gravare ulteriormente sulla struttura comunale o sui volontari. Andiamo avanti insieme perché l’emergenza non è finita. Dobbiamo avere pazienza e uscire di casa solo per comprovate esigenze o situazioni di necessità. Proteggiamoci e proteggiamo il nostro prossimo".