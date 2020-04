Negozi "quasi" chiusi a Pasqua, i sindacati non ci stanno e scatta lo sciopero: "Non si va a Messa, ma a fare la spesa?"

Proprio ieri sera il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, aveva deciso per la chiusura di negozi e supermercati (escluse farmacie e articoli sanitari) a partire dalle 13 di Pasqua fino a tutta la giornata di Pasquetta.

Una prescrizione che sembrava, almeno in parte, accogliere le richieste che erano arrivate dai sindacati. Ma che invece, a poche ore di distanza, non raccoglie consensi né tra Filcams Cgil, né tra Uiltucs. Tanto che, per domenica mattina, è stato indetto lo sciopero proprio fino alle 13, orario in cui scatterà la chiusura voluta dalla Regione.

"La montagna ha partorito il topolino. Un topolino partorito in solitaria, senza ascoltare e consultare le organizzazioni sindacali, il che la dice lunga sull’attenzione che questa Giunta dedica ai lavoratori - dicono i sindacati -. Il Presidente Cirio nella sua ordinanza di ieri sancisce che a Pasqua non si vada a messa, non si riposi, ma si faccia la spesa". “Al Presidente Cirio è mancato il coraggio di fare la scelta giusta – commenta Fabio Favola, segretario regionale della Filcams Cgil Piemonte – quella razionale, utile di disporre la chiusura totale degli esercizi commerciali per Pasqua e Pasquetta, così come noi chiediamo per le domeniche e le altre giornate festive. Ci pare incomprensibile".



"Ci domandiamo: ma chi andrà a fare la spesa a mezzogiorno di Pasqua?! Tutta Italia va nella direzione contraria – continua Favola -. Regioni e comuni in tutto il paese hanno deciso di consentire alle persone una Pasqua e una Pasquetta di serenità familiare, tenendo chiusi i negozi. Persino le aziende, quelle più attente alle condizioni dei lavoratori e dei clienti, avevano deciso, in autonomia, chiusure pasquali. Le tante ragioni e il buon senso – commenta il segretario - contenuti nelle richieste di Cgil, Cisl e UIl, che invocavano la chiusura di Pasqua e Pasquetta, non hanno trovato ascolto. Nelle domeniche ed i festivi possiamo e dobbiamo evitare di andare a far la spesa per non incorrere in rischi inutili, perché con un po' di organizzazione possiamo tranquillamente approvvigionarci nei 6 giorni feriali che abbiamo a disposizione.” Le lavoratrici e i lavoratori del commercio vivono da settimane in sofferenza non solo per l’esposizione ai rischi da contagio ma anche per le condizioni e i turni di lavoro massacranti. “Continuiamo a denunciare una sottovalutazione rispetto ai rischi cui le lavoratrici e i lavoratori sono sottoposti – conclude Favola - e la mancanza della necessaria attenzione che migliaia di famiglie in difficoltà meritano.” Una Regione, che al contrario di altre Istituzioni del paese, non si dimostra all’altezza di gestire adeguatamente e con competenza non solo l’emergenza sanitaria ma anche le condizioni e i bisogni delle persone che lavorano".



Si smarca, però, una delle tre sigle sindacali principali del settore: la Fisascat Cisl. “Già nella giornata di ieri, subito dopo la firma dell’ordinanza del Presidente Cirio sulla chiusura parziale degli esercizi commeciali avevamo espresso le nostre perplessità sulla decisione di tenere aperti i punti vendita nella mattina di Pasqua. Dopo una attenta valutazione, però, riteniamo di non dover percorrere la strada dello sciopero perché le nostre richieste iniziali sono state in gran parte accolte”, spiega il segretario generale della Fisascat Cisl, Cristiano Montagnini. “La Fisascat Cisl, che ha sempre messo e continuerà a mettere al centro della sua azione, insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali, la salute e la sicurezza di lavoratori del settore ritiene fondamentale, in questa fase di assoluta emergenza, non alimentare ulteriore confusione e rischi di contagio, creando inutili e pericolosi assembramenti nei punti vendita nelle giornate di venerdì e sabato”.