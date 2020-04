Pasqua: per la vigilia, domani, Ostensione 'virtuale' della Sindone

Ostensione speciale della Sindone per questa Pasqua un po' particolare, senza messe né celebrazioni religiose. E' questo il regalo che l'arcivescovo di Torino ha annunciato a tutti i cattolici.

Domani, sabato 11 aprile, per la Vigilia di Pasqua, monsignor Cesare Nosiglia sarà in contemplazione del Sacro Lino alle ore 17 e coinvolgerà i fedeli in una lunga preghiera. Tutto sarà ovviamente soltanto virtuale: l'evento con l'arcivescovo sarà infatti trasmesso sui social e in diretta televisiva.

In particolare, l'evento sarà trasmesso su Facebook al link https://www.facebook.com/sindone2020 e andrà in rete a partire dalle 16.30 per poi terminare alle 18.30. Nel corso della diretta, a cura dell’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi, verranno proposte testimonianze, riflessioni, esperienze che collegano la Sindone ai tempi difficili che in tutto il mondo stiamo vivendo. La diffusione della diretta social verrà realizzata e amplificata grazie al supporto di Facebook Italia che, per l’evento, ha messo a disposizione un proprio team dedicato.

La diretta sarà in cross-posting anche sulle seguenti pagine Facebook:

https://www.facebook.com/diocesitorino

https://www.facebook.com/upgtorino

https://www.facebook.com/regione.piemonte.official

https://www.facebook.com/cittaditorino Sarà attivo il canale Twitter: https://www.twitter.com/Sindone2020

La preghiera straordinaria davanti alla Sindone sarà poi trasmessa anche in diretta su RaiTre nazionale dalle 16,55 alle 17,30, e contemporaneamente in onda su TV2000. Diretta web e social media anche su vaticanews.va e chiesacattolica.it. Numerose emittenti del territorio torinese e piemontese riprenderanno il segnale partendo dal canale Youtube ufficiale della Sindone

youtube.com/c/Sindone2020

"Più forte è l’amore - ha detto l'arcivescovo Nosiglia - Questo è l’annuncio pasquale che la Sindone ci porta a rivivere e ci riempie il cuore di riconoscenza e di fede. Sì, l’amore con cui Gesù ci ha donato la sua vita e che celebriamo durante la Settimana Santa è più forte di ogni sofferenza, di ogni malattia, di ogni contagio, di ogni prova e scoraggiamento. Niente e nessuno potrà mai separarci da questo amore, perché esso è fedele per sempre e ci unisce a lui con un vincolo indissolubile".

"In migliaia e migliaia, giovani e adulti, anziani, sani e malati - ha poi spiegato l'arcivescovo di Torino - mi hanno chiesto di poter pregare insieme in questi giorni e di poterlo fare davanti alla Sacra Sindone, sono felice che questo desiderio si possa avverare anche grazie ai social e alle tv proprio in occasione della vigilia di Pasqua".

La Sindone tornerà dunque visibile, anche se non dal vivo, dopo l'ostensione del 2015 e dopo la mini-ostensione del 2018, in occasione del pellegrinaggio di duemila ragazzi e ragazze verso il Sinodo mondiale di Roma.

Di seguito, invece, questo il link dello streaming di oggi, venerdì 10 aprile, ore 17: la Liturgia della Passione di Cristo dalla Cattedrale di Susa: