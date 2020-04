Coronavirus, dottoranda dell'Università di Torino bloccata in Nuova Zelanda: "L'Italia non si dimentichi di noi"

Bloccata in Nuova Zelanda, senza riuscire a tornare in Italia, per lo stop ai voli e collegamenti per il Coronavirus. Protagonista di questa storia, simile a quelli di molti altri connazionali nel mondo, è Laura Pintore. La 27enne, come spiega in una lunga lettera inviata ai giornali, si trova a Wellington dal 29 gennaio scorso per condurre, presso il National Institute of Water and Atmospheric Research, delle analisi nell’ambito di un Dottorato di Ricerca promosso dall’Università degli studi di Torino in collaborazione con WWF Italia.

“Il progetto – spiega - prevede la mia permanenza in Nuova Zelanda sino al 26 aprile 2020, data per la quale ho acquistato il biglietto di ritorno prima di partire dall’Italia. Ho stipulato anche un’assicurazione sanitaria che non copre le spese eventualmente connesse a patologie pandemiche e che comunque scadrà in data 27 aprile 2020. Sono in possesso di visto Working Holiday Visa, che mi consente di permanere in Nuova Zelanda sino al 7/12/2020. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per le mie attività di ricerca sono completamente a mio carico”. La compagna aerea Emirates, con la quale Pintore sarebbe dovuta tornare a casa, ha sospeso i collegamenti dalla Nuova Zelanda per l’Italia per un periodo non definito.

La 27enne, già a partire dal 21 marzo - prima del lockdown imposto dallo stato estero il 26 marzo scorso, con chiusura dei negozi eccetto alimentari e farmacie – si era già recata presso l’Ambasciata italiana in Nuova Zelanda per conoscere le iniziative di assistenza. Nelle scorse settimane Pintore è poi entrata in contatto con connazionali anche in Australia, iscrivendosi ad una lista di persone che vorrebbero tornare in patria, alla quale in pochi giorni hanno aderito più di 400 persone.

Il 28 marzo la ragazza ha ricevuto una mail dall’ambasciata, mentre il 6 aprile una telefonata da un funzionario dell’ente, che ha informato la dottoranda che avrebbe dovuto “acquistare i biglietti presso la Qatar Airways e che l’ambasciata non avrebbe potuto aiutarmi in alcuna maniera”.

Questo fino a ieri, quando è arrivata un’altra mail, dove si leggeva che dalla prossima settimana cesseranno i voli speciali “organizzati da vari Paesi europei che ormai viaggiano con molti posti vuoti. Tutti coloro che vogliono rientrare in Italia sono pertanto invitati ad approfittare in particolare dei voli speciali tedeschi, che partono quotidianamente da Auckland e Christchurch per Francoforte. Ciascuno dovrà provvedere a procurarsi il tratto Francoforte- luogo di residenza in Italia, dove entrare nell’ auto- isolamento previsto dalla normativa. L’imbarco sui voli tedeschi è consentito solo a tali condizioni. In Germania è solo permesso il transito”.

“Insomma, - spiega amaramente Pintore - non solo ci si deve organizzare autonomamente per raggiungere Auckland e poi dalla Germania all’Italia, ma da nessuna parte sono indicati gli orari di partenza e arrivo dei voli tedeschi, nè tantomeno i relativi prezzi”. “Mi sono messa l’anima in pace: non è possibile pianificare una data di rientro. Mi rendo conto che l’Italia sta ora affrontando problemi gravissimi, al confronto dei quali i miei possono apparire irrilevanti, ma mi permetto di interpretare le preoccupazioni di altri italiani che stanno vivendo questa esperienza, lontano dai loro cari, e sono meno fortunati di me. Continuo a confidare nel fatto di essere parte di un grande Paese, che non si dimenticherà di un piccolo numero di concittadini che, in grandissima parte per motivi di lavoro e di ricerca, si trovano ora nella terra più lontana che ci sia” conclude la 27enne.