Dolori Cervicali? Nasce SOLUZIONE CERVICALE, il programma di esercizi online da fare a casa

Da un’idea di Fabio Massasso, dottore in scienze motorie ed esperto del movimento, nasce Soluzione Soluzione, un progetto tutto torinese ideato per aiutare (a distanza) tutte le persone che soffrono di cervicale.

Soluzione Cervicale è un nuovo sito internet in cui troverete più di 35 video-esercizi specifici per diminuire i dolori cervicali, da fare a casa e in totale autonomia.

A completare il video-corso ci sono anche degli approfondimenti legati all’anatomia delle nostre articolazioni che è sempre bene tenere in considerazione quando si cerca di combattere contro queste problematiche.

L’autore tiene a precisare che non si tratta di una carrellata di video-esercizi casuali ma di un vero e proprio video-corso strutturato con lezioni da seguire in un ordine prestabilito. Solo così si può provare a dire addio ai dolori cervicali.

Soluzione Cervicale: come funziona

Accendendo al sito ci si può registrare facilmente per una prima lezione gratuita. Una volta fatto questo, potrete acquistare la versione completa e consultare tutto il catalogo di filmati.

In totale sono 35 video per una durata massima di 20 minuti l’uno che spiegano in maniera semplice ed efficace come fare esercizi benefici per la cervicale senza muoversi da casa.

Una volta che diventerete più “pratici”, troverete anche degli audio per poter togliere lo sguardo dal display del vostro telefonino/computer e concentrarvi totalmente sui movimenti suggeriti dalla voce guida.

Tra gli aspetti interessanti di Soluzione Cervicali è bene sottolineare che si tratta di un programma infinito. Una volta concluse tutte lezioni, si potrà comunque accedere e rifare gli esercizi in maniera preventiva.

Soluzione Cervicale: come visitare il sito

Per tutti coloro che sono interessati al progetto Soluzione Cervicale, potete navigare sul sito ufficiale cliccando su questo indirizzo: www.soluzionecervicale.it