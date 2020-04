Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova Ricetta AutograFATA di Fata Zucchina. Oggi millevoglie

Come terminò nella notte dei tempi la leggendaria lite fra due famosi fiumi italiani? La risposta senza tempo è nella ricetta di oggi di Felici & Veloci!

E se la millefoglie diventasse più leggera, totalveg e senza cottura? Così nasce la #Millevoglie di mela Fuji, con golosi strati #sugarfree alla frutta che ci regalano un perfetto mix #antiossidante! Dedicata alla ninfa Vodia, firmataria di questa Ricetta AutograFATA: "Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti."(Martin Luther King) Come terminò nella notte dei tempi la leggendaria lite fra due famosi fiumi italiani? La risposta senza tempo è nella ricetta di oggi di Felici & Veloci! https://www.youtube.com/watch?v=UV1RNsnd2vc&list=PLbbJaZQA8A-_b1tvyo70r9UsVURfHroLI&index=15





