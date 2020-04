CUB Sanità: "Martedì bombarderemo i cellulari di Cirio e Appendino con messaggi di protesta"

CUB Sanità di Torino, tramite il suo segretario provinciale Alessandro Zanetti, comunica che, "dopo essere stati vergognosamente ignorati per un mese", il sindacato maggiormente rappresentativo, dopo CGIL-CISL-UIL, nelle case di riposo, comunità, residenze e servizi sociosanitari "ha deciso di esercitare una protesta": martedì 14 aprile i cellulari del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e della sindaca di Torino Chiara Appendino "verranno intasati da centinaia di messaggi di protesta".

Il contenuto del messaggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook di CUB Sanità Torino e condiviso già da centinaia di operatori.

Il sindacato spiega che, fin dai primi di febbraio e dalla metà di marzo, "aveva raccolto le proposte e le grida d’allarme del personale riguardo alle RSA, ai dormitori per senza fisa dimora, per proporre a Comune e Regione, sollecitando interventi correttivi, anche minacciando lo sciopero". Dopo aver presentato diversi esposti alla magistratura, oggi CUB Sanità punta il dito "anche sulle comunità per disabili e per pazienti psichiatrici, sulle accoglienze rifugiati e sulle persone lasciate senza reddito o con reddito insufficiente".

Denunciando il "grave ostracismo subito" in favore degli interlocutori di altre sigle sindacali, come CGIL-CISL-UIL, CUB Sanità conclude: "non tutto è perduto, la situazione è ormai grave, ma si possono ancora evitare diversi contagi e salvare vite, se le indicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, che conoscono molto bene il loro lavoro e i servizi, saranno ascoltate".