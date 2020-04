A Collegno niente ferma l'amore con il premio letterario "Caro Fabrizio, ti racconto"

"L'amore non lo ferma nessuno!". Sono queste le parole piene di speranza di Caterina Migliazza, la mamma di Fabrizio Catalano, il diciannovenne di Collegno sparito ad Assisi il 21 luglio 2005.

Una frase che vuole essere di incoraggiamento in questa periodo in cui l'emergenza Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, ma anche un invito a partecipare alla sesta edizione del premio letterario in memoria del figlio "Caro Fabrizio, ti racconto...". Il tema di quest'anno è proprio l'amore, quel sentimento che, soprattutto in questo periodo, deve essere una guida.

"Lasciamoci contagiare dall’amore, perché è l’unico potente, infallibile “anticorpo” contro ogni virus - ha affermato la mamma di Fabrizio, nonché autrice del libro “Il Falco e l’altalena: La storia di una madre per un figlio scomparso” - Ascoltiamo il cuore, raccontiamo, illustriamo l’amore, dando sfogo a tutta la nostra fantasia che trasforma i sentimenti di rabbia e frustrazione di questi momenti, così difficili, in un bagno irreale e terapeutico". Approfittiamo di questo tempo, attenendoci a quelli che sono i consigli e i protocolli, per leggere, ascoltare e fare musica, disegnare, raccontare e scrivere quella lettera all’amica, alla mamma, al papà, nonni, a… Quella lettera mai spedita e mai ricevuta, con amore e per Amore, che diventerà "lo scrigno d'amore ai tempi del Covid19" .