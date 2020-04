Polizze RC Auto: a Torino si spende più della media nazionale

Il portale Segugio.it, noto comparatore di assicurazioni, prestiti, mutui e altro genere di utenze, ha pubblicato delle statistiche relative alle assicurazioni RC Auto nella provincia di Torino relative al periodo gennaio-giugno 2020, dati da cui emergono degli aspetti molto interessanti.

Consultando la pagina in questione, disponibile a questo link, si nota subito che il miglior prezzo medio delle assicurazioni RC Auto nella provincia di Torino è di 426,04 euro, cifra superiore del +5,3% rispetto alla media nazionale; Segugio.it intende, per "miglior prezzo medio", la media delle migliori offerte relative alle polizze RC Auto che il sito ha avuto modo di mostrare ai navigatori di Torino i quali hanno in seguito salvato almeno un preventivo all'interno del sito web.

Forti oscillazioni e differenze territoriali

Il dato, sicuramente, non farà piacere agli automobilisti torinesi, che per poter coprire il loro veicolo con la necessaria assicurazione di Responsabilità Civile devono prevedere una spesa superiore rispetto alla media nazionale.

L'andamento dei prezzi delle polizze RC Auto, peraltro, sembra essere molto soggetto ad oscillazioni: il miglior prezzo medio infatti subisce delle variazioni su base mensile piuttosto rilevanti; nell'ultimo anno il miglior prezzo medio nella provincia di Torino è stato sempre superiore alla media nazionale, tuttavia il divario è cambiato costantemente nel corso dei mesi.

In riferimento al mese di febbraio 2020, infatti, gli automobilisti torinesi sono chiamati a spendere 43,12 euro in più rispetto alla media nazionale, questo divario tuttavia era inferiore ad agosto 2019, quando ammontava a soli 22,07 euro, il picco più elevato si è registrato invece ad ottobre 2019, quando la differenza di costo ha toccato quota 55,39 euro.

In Italia, d'altronde, si registrano delle differenze territoriali molto marcate per quel che riguarda il prezzo delle assicurazioni, e Segugio.it lo conferma: in regioni come la Valle d'Aosta, il miglior prezzo medio RC Auto è di appena 268,29 euro annui, cifra davvero lontanissima rispetto a quella delle regioni da questo punto di vista più costose, si pensi ad esempio alla Calabria, dove si tocca quota 718,72 euro annui.

Questi dati sono davvero altisonanti e il fatto che il medesimo servizio possa avere, nell'ambito della medesima nazione, delle oscillazioni di prezzo così marcate, fa riflettere: gli automobilisti campani devono spendere, per assicurare il loro veicolo, una cifra quasi tripla rispetto a quella che viene richiesta ai valdostani.

Dei costi molto elevati

Al di là delle statistiche, risulta evidente il fatto che il quadro non sia dei più floridi, per gli automobilisti torinesi; anche i prezzi medi delle polizze RC Auto a livello nazionale sono su livelli oggettivamente elevati e, non bisogna dimenticarlo, esse rappresentano solo uno dei costi di gestione del mezzo che un automobilista deve sostenere.

Alla luce di questo, dunque, non stupisce il fatto che molti cittadini stiano valutando in modo sempre più concreto la possibilità di procurarsi le auto di cui hanno bisogno tramite formule differenti rispetto al canonico acquisto, come ad esempio il noleggio a lungo termine.

L'alternativa: il noleggio a lungo termine

Un tempo prerogativa esclusiva delle aziende, il noleggio a lungo termine è oggi diventato una soluzione molto interessante anche per i privati; i dati messi a disposizione da ANIASA, Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, sono emblematici e parlano di un netto +7,7% su base annua.

Il comunicato stampa ufficiale con tutte le statistiche può essere consultato sul sito Internet ufficiale di ANIASA, a questo link.

Le società che offrono servizi di noleggio a lungo termine, consapevoli del fatto che la loro clientela sta ampliandosi, stanno arricchendo sempre di più le proprie proposte includendo anche dei veicoli di lusso; l'agenzia FacileRent, ad esempio, offre un servizio di noleggio a lungo termine BMW molto gradito ai consumatori.