Comincia l'epoca Gallina: da Camera di Commercio di Torino 6 milioni per l'economia. Intanto è corsa a cambiare codice ATECO

commercio, il mondo economico internazionale, nazionale e torinese è piombatoin una situazione catastrofica – ha commentato Dario Gallina -. Il Consiglio della Camera di commercio si è già riunito alcune volte per valutare questa crisi, stanziando informalmente nella prima riunione il primo milione di euro di risorse, ma è emerso subito che tutto quanto riusciremo a fare come Camera di commercio per la sopravvivenza delle nostre imprese dovrà essere messo a sistema con iniziative molto più forti che arriveranno dal Governo, Regione e dall’Unione Europea. Gli aiuti agli imprenditori devono essere immediati e consistenti". "Faremo partire le nostre azioni raccordandoci con la Regione Piemonte e naturalmente in accordo con tutte le associazioni di categoria - prosegue - creando una forza unica a vantaggio del territorio. Tutte le categorie produttive e sociali che qui in Camera rappresentiamo, sono consapevoli che sono a rischio moltissime imprese, che ci sarà una disoccupazione crescente e una forte contrazione dell’attività economica, per cui si dovrà ripartire dal mercato interno, dal turismo, dal commercio e dall'industria con uno sforzo senza precedenti che coinvolga ogni impresa e ogni decisore.



"Uno sforzo con risorse importanti e mirate a obiettivi comuni con la Regione e con la Città di Torino. L’obiettivo, non appena ci sarà la riapertura, sarà quello di promuovere le nostre filiere produttive, agevolare le operazioni di messa a norma dei punti vendita e dell’attività a contatto con il pubblico (con le nuove prescrizioni), attrarre il rientro sul territorio di attività produttive delocalizzate (reshoring). Dobbiamo impegnarci in un grande progetto per l’export e promuovere il Made in Italy in Italia, nei nostri consumi e nelle nostre scelte turistiche. Alcune attività non potranno essere condotte come prima e la Camera dovrà essere al fianco degli imprenditori per sostenere queste nuove modalità di lavoro. Se riparte il lavoro, riparte l’Italia”, ha concluso Gallina.





Riflettori accesi sui codici ATECO

E se per dare seguito alle tante attività che in questo periodo così particolare la Camera di Commercio ha scelto di affidarsi alla Rete e allo smart working, particolarmente interessante è il dato legato ai codici Ateco. Una definizione sconosciuta ai più, fino a qualche tempo fa, ma che ora sono di estrema attualità, visto che in base alle proprie cifre identificative un'azienda trova la possibilità o meno di rimanere aperta in queste settimane di lockdown. "La Camera è sempre accanto agli imprenditori, anche se è al 90% in smart working - dice Gallina -: tutte le pratiche amministrative sono esaminate e anche la questione del cambio dei codici ATECO con oltre 140 domande via PEC, ci ha portato a creare un nuovo sportello virtuale, con alle spalle un gruppo di persone che li sta trattando in tempo reale".

In particolare, dal 23 marzo a venerdì 10 aprile sono pervenute 90 richieste sul tema all’Ufficio Relazioni al Pubblico, mentre sono arrivate 58 email di richiesta di informazioni sui codici ATECO al Registro Imprese e 140 richieste via PEC di modifica codice ATECO, di cui 110 sono state esaminate e 73 hanno avuto esito negativo.

Infatti, la Camera di Commercio può intervenire direttamente sui codici ATECO solo nei casi in cui vi sia discordanza tra l'attività dichiarata e il codice presente in visura. In caso contrario, la legge impone che l’impresa non possa che richiedere una denuncia attraverso la pratica telematica Comunica, che integri o rettifichi l'attività e di conseguenza il codice stesso. Dal 30 marzo allo scorso venerdì, sono arrivate 492 pratiche Comunica sui codici ATECO, tra società (311) e imprese individuali (181).