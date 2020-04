Edisu ospita alla Borsellino i 38 medici e infermieri cubani giunti a Torino per l'emergenza covid-19

Edisu ospita alla Borsellino la squadra di 38 medici e infermieri cubani giunti ieri a Torino per l'emergenza covid-19.

La residenza universitaria, o meglio una intera palazzina dedicata, sarà destinata ad ospitare la Brigada Henry Reeve, in missione per conto del Ministero della Salute di Cuba per dare sostegno sanitario al Piemonte nell'emergenza coronavirus.

La struttura di Via Paolo Borsellino 42 si trova infatti nelle immediate vicinanze della Cittadella Politecnica ed è stata realizzata per ospitare i giornalisti arrivati a Torino nel 2016 in occasione delle Olimpiadi invernali.

Il Presidente Edisu Sciretti ha commentato: “Riconvertire una struttura residenziale per i medici impegnati nell’emergenza Covid ci è sembrato un modo sostanziale per offrire supporto e solidarietà a chi è in trincea tutti i giorni per aiutare le persone malate, a tutti i volontari che rischiano in prima persona per il bene degli altri. Ringrazio gli studenti per aver accettato con collaborazione di spostarsi, permettendoci così di liberare immediatamente una intera palazzina da dedicare alla brigata cubana. Medici e infermieri potranno così accedere alla struttura in modo completamente indipendente e senza contatti con le altre aree frequentate dai normali utenti della residenza".

"Questa iniziativa, che segue quella della Residenza Perrone a Vercelli, è l’esempio di come le Istituzioni del territorio possono operare insieme nella gestione di questa emergenza sanitaria dando ciascuna il proprio contributo per la salute dei cittadini".