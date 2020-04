Emergenza Coronavirus, in Canavese un'azienda su due ha chiesto la cassa integrazione

Il Coronavirus, sia in termini di contagio che di restrizioni per la vita sociale ed economica, non ha lasciato immune il Canavese. E così, dal punto di vista delle aziende, sono molte quelle che - codice Ateco alla mano - hanno dovuto fermarsi e hanno fatto richiesta della Cassa integrazione. I dati raccolti fino a oggi indicano che delle oltre 300 Associate a Confindustria Canavese 157 (per un totale di circa 7757 addetti) hanno chiesto il sostegno all’Associazione per fare ricorso alla Cassa Integrazione. Per contro, ci sono aziende che non hanno mai interrotto la produzione o che ne hanno attivata soltanto una parte, ma si tratta nella maggior parte dei casi di aziende che stanno lavorando al 20-30%. Un dato importante che indica quanto siano a rischio le prospettive di crescita industriali del territorio e quanto siano necessari interventi urgenti che rimuovano le situazioni di blocco operativo e produttivo delle imprese e permettano di non compromettere la tenuta economica locale.

Venerdì scorso Confindustria Piemonte ha inviato una lettera al governatore del Piemonte Alberto Cirio con la quale le Confindustrie piemontesi hanno proposto la possibilità di effettuare un’apertura parziale per il periodo dal 13 aprile al 4 maggio, lavorando per definire un accordo con la Regione e con le Organizzazioni Sindacali regionali che preveda le modalità per usufruire di tale possibilità. L’accordo potrebbe, ad esempio, riservare priorità alle aziende esportatrici e prendere in considerazione anche rientri parziali del personale, a turni e con esclusione di particolari fasce di età. L’obiettivo - anche per il Canavese - è quello di arrivare al 4 maggio con una riapertura totale delle attività industriali chiaramente con l’applicazione di tutte le misure volte a prevenire il diffondersi del contagio

“Siamo tutti consapevoli dell’emergenza sanitaria che arretra molto lentamente e tutti vogliamo tutelare la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori, ma sappiamo anche che possiamo garantire loro condizioni di lavoro sicure nel pieno rispetto delle norme - dichiara Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese -. In questo momento le aziende in generale sono i luoghi più sicuri in cui operare perché ci sono delle disposizioni di legge che prevedono che i datori di lavoro debbano dare un pacchetto sicurezza". E aggiunge: "Bisogna avere fiducia nella capacità che hanno le aziende di lavorare perché tutti gli imprenditori sono consci sia dell’importanza della salute sia dell’importanza di poter lavorare. Al presidente Cirio è stato riportato un messaggio di grande alleanza della fabbrica alle normative stringenti in campo sanitario. Il settore automotive è in fermento perché gli stabilimenti esteri di alcune case produttrici lavorano e quindi è logico che anche in Italia ci sia una forte spinta a cercare di trovare delle aperture. In tutto questo Confindustria Canavese ha l’importante ruolo di dare fiducia ai lavoratori e di dare ai datori di lavoro gli strumenti necessari per aumentare questa fiducia nelle persone che lavorano”.