Potere al Popolo Torino lancia la raccolta fondi: “Facciamo la spesa con la solidarietà”

Potere al Popolo Torino dà il via a una raccolta fondi solidale per rispondere alle tante richieste di sostegno concreto raccolte andando a portare la spesa anche a chi non può permettersela.

"Attraverso le tante pratiche di mutualismo e solidarietà già messe in campo stiamo toccando con mano la gravità della situazione - spiegano -. Rispetto ai primi giorni dell’emergenza sono via via in aumento i casi di persone con cui siamo venuti a contatto che letteralmente non riescono a mettere “il piatto a tavola”. Precari, disoccupati, lavoratori a nero, immigrati senza residenza, l'elenco di chi è sempre più in affanno cresce progressivamente e non accenna ad esaurirsi. Ogni giorno veniamo aggiornati sul bollettino di questa emergenza sanitaria che, ormai è chiaro a tutti, si sta trasformando per tantissimi in una grave emergenza economica".