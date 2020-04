Con il Coronavirus tutti hanno scoperto la consegna a domicilio: ecco come fare subito un sito di vendita on line per essere competitivo adesso e dopo, informati qui!

Un sito di vendita on line troppo spesso si è pensato fosse uno strumento per aziende grandi, organizzate, con uffici marketing e vendite importanti, oppure frutto di idee folgoranti di giovani rampanti o di catene di supermercati e simili.

Questo periodo di grande crisi mondiale dovuto al Coronavirus ha invece insegnato una cosa: la spesa a casa è in mano a piccoli negozi di vicinato, agricoltori, produttori di formaggi, macellerie, panettieri, store bio, insomma tutti anche piccole attività possono sfruttare questa opportunità.

Cosa accadrà dopo il coronavirus? La gente è abituata a comprare prodotti con consegna a domicilio. Occorre attrezzarsi adesso per essere pronti il prima possibile.

Come tutte le crisi precedenti ci hanno dimostrato, le aziende che sono riuscite a tenere costanti in queste fasi i rapporti con i propri consumatori, poi sono state le prime a ripartire, con un guadagno in termini di quote di mercato

Sviluppiamo siti al 1998, la vendita on line che gestisce la consegna a domicilio è una delle nostre specializzazioni.

Siamo in grado in 3 giorni lavorativi di consegnarvi il vostro sito di vendita on line che vi permette di gestire gli ordini in modo comodo e poi consegnare a casa, formazione compresa: utile adesso ma soprattutto dopo la grande crisi coronavirus!

Prepararsi subito per essere pronti alla ripartenza, perché qualcuno che lo sta facendo c’è, ed essere avanti agli altri con il mercato che comincia davvero può fare la differenza.

Per informazioni scrivi una mail a media@morenews.it Indicando il tuo telefono, la tua sede e la tua azienda. Verrai richiamato in giornata per ogni spiegazione.

Questo servizio è garantito dal nostro quotidiano on line, perché testato in proprio e verificato nell’efficacia. Una garanzia vera che possiamo offrire per l’azienda che realizza i siti di vendita on line per la consegna a domicilio.