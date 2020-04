A Torino si sperimenta la "Casa avanzata": ciclisti in pole position al semaforo di piazza Statuto

Torino punta a diventare ancora più bike-friendly, con la sperimentazione della Casa avanzata su piazza Statuto all’angolo con corso San Martino, in direzione del centro. In corrispondenza di questo incrocio verrà creato uno spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli. Così facendo i mezzi a due ruote si troveranno davanti ai veicoli a motore e quindi potranno svoltare per primi, oltre ad essere più visibili.

Ad annunciare la novità l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra questo pomeriggio, durante una commissione dedicata mobilità ciclabile in piazza Statuto. “Questa sperimentazione – ha spiegato l’esponente della giunta Appendino – arriva dall’estero e arriva in un momento particolare, dove la gente in futuro preferirà usare i mezzi propri per spostarsi”.

La casa avanzata verrà quindi messa su piazza Statuto, all’angolo con corso San Martino, in direzione del centro cittadino. Il cantiere per realizzarla dovrebbe prendere il via nell’autunno 2020. “In questo punto – ha spiegato Lapietra – c’è un semaforo con svolta a destra: quest’ultimo verrà tolto e il lampeggiante centrale permetterà contemporaneamente di svoltare o proseguire dritto verso la piazza”. “La casa avanzata è una sperimentazione: metteremo anche una segnaletica verticale per indicarla, oltre a verificare come verrà percepita dai ciclisti ed automobilisti. Se funzionerà, vorremo riproporla in altre parti della città, dopo esserci consultatati con il comando dei Vigili e la Consulta della mobilità ciclabile” ha concluso l’assessore.