"Vola solo chi osa farlo": anche la Torino dei libri dice addio a Luis Sepúlveda

È volato via come la sua gabbianella, dopo aver lottato - combattente da sempre - contro l’ultimo, grande ostacolo della sua vita. Luis Sepúlveda è morto a Oviedo, nelle Asturie, in Spagna, all’età di settant’anni, per il Coronavirus contratto lo scorso febbraio. E l’eco della sua perdita, incolmabile non soltanto nel mondo della letteratura contemporanea, ha colpito con una sferzata anche la Torino bloccata dalla quarantena, città a lui carissima. Risvegliando quegli spiriti sensibili innamorati delle sue favole, e scuotendo gli animi ribelli di chi ha sempre visto nello scrittore cileno l’incarnazione della libertà contro la dittatura.

A partire dalla stessa sindaca Chiara Appendino, che ha voluto omaggiare l'autore con queste parole: "Sei stato uno dei migliori compagni della mia adolescenza, e di molti anni a venire. Mancherai a me, come a migliaia e migliaia di persone che hai aiutato a crescere".

Uno degli ultimi ricordi che legano Sepúlveda al capoluogo piemontese risale al maggio 2019, quando fu ospite del Salone del Libro. Era lì per presentare il suo ultimo romanzo, Storia di una balena bianca raccontata a lei stessa, dove aveva condensato in personaggi ancora una volta memorabili un ambientalismo battagliero e al contempo tenerissimo. Protagonista, il grande cetaceo sovrano degli oceani, che raccontava con dolore, in prima persona, e strizzando l’occhio a Hermann Melville, la distruzione di un intero ecosistema per mano degli uomini.

In quell’occasione lo scrittore, nato il 4 ottobre 1949 a Ovalle e poi esiliato in Europa dopo l’esperienza del carcere sotto Pinochet e un lungo attivismo a bordo di Greenpeace, aveva intrattenuto il pubblico tratteggiando, con le sue noti doti oratorie, l’origine degli eroi delle sue favole, piccoli grandi esempi di valori universali: l’amicizia, la lealtà, l’amore, il rispetto per la natura. E lì, all’interno del Bookstock Village, casa libraria di tutti i più giovani frequentatori della kermesse, Sepúlveda, consapevole di aver colorato di magia i sogni di milioni di persone, aveva voluto lasciare un messaggio alle nuove generazioni: "Ricordatevi che vola solo chi osa farlo”.

Un augurio rilanciato questa mattina, con un velo di mestizia, dallo stesso direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, subito dopo aver appreso la notizia del decesso. “Questo è stato uno degli ultimi momenti di vera felicità del nostro lavoro”, ha scritto a commento di una foto postata su Facebook, raffigurante l’autore di Storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare accanto ad Alessandro Leogrande, in occasione di una conferenza del 2019 tra i padiglioni del Lingotto. “Fu bellissimo, alla fine eravamo tutti allegri e combattivi. Oggi piangiamo i morti. Addio Sepúlveda, insieme ad Alessandro sarai sempre con noi”.

Ma gli aneddoti sono tanti, e tutti si accavallano nella memoria dei torinesi. Come quel dialogo-manifesto scritto a quattro mani con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Un’idea di felicità, e presentato sempre al Salone nel 2017. Attraversando la foresta amazzonica fino a raggiungere il cuore nero dell’Africa, le esperienze di due avventurieri d’eccezione alla ricerca di quel diritto al piacere che oggi resta il più rivoluzionario, democratico, umano degli obiettivi, ma da raggiungere con la lentezza e la saggezza della lumaca, simbolo del cibo “buono, pulito e giusto”.

E la temperanza di Sepúlveda risuona anche dietro le quinte di Assemblea Teatro, compagnia torinese ultra cinquantenaria guidata da Renzo Sicco, che da anni intrattiene con l’America latina rapporti di gemellaggio e solidarietà intellettuale di altissimo profilo. Grazie a lei, tanti testi dello scrittore cileno sono stati tradotti, adattati alla scena e presentati in Italia, come Le rose di Acatama, ancora oggi portato in tour nei teatri: vicende intrecciate di personaggi anonimi e marginali incontrati per il mondo, uomini e donne che hanno in comune l'aver fatto della propria vita una forma di resistenza.

E, proprio come l’anziano protagonista del suo primo libro, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, oggi Sepúlveda ha messo il punto finale alla sua storia, la più romanzesca tra tutte quelle che potesse scrivere. “Con gli anni arriva la saggezza e aveva aspettato, fiducioso, che questa saggezza gli desse quello che più desiderava: la capacità di guidare la direzione dei ricordi per non cadere nelle trappole che questi spesso gli tendevano”.