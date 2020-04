Coronavirus, Cirio: "Dal 4 maggio si può ripartire con una nuova normalità"

"Parlare di normalità sarebbe imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commentando l'avvio della fase 2 in una videointervista rilasciata all'Ansa. "Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come prima è il più grande errore che si possa fare. Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico per ripartire con una nuova normalità in sicurezza è il grande sforzo di responsabilità e lungimiranza che la politica tutta deve fare".

Nel frattempo, il governatore commenta anche due dati indicativi per intravedere "la luce in fondo al tunnel": l'allentamento di pressione per gli ingressi in ospedale e l'aumento della curva di guarigione, di pari passo con la diminuzione dei ricoverati.

"Stiamo liberando posti in terapia intensiva con una media di 8-10 al giorno", spiega, e aggiunge: "Quello che continua a preoccupare sono i contagi: c'è un calo costante, ma inferiore alle altre regioni, per questo continuiamo a mantenere le misure di contenimento più rigorose, come fatto dal primo giorno. E' un sacrificio che dobbiamo fare, sempre però con la testa pronti a ripartire, cioè a mettere nelle condizioni il nostro Piemonte di ripartire con le sue attività produttive".