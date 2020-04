Coronavirus, Ztl di Torino sospesa e parcheggi blu gratis fino al 3 maggio

Sospesa fino al 3 maggio la Ztl centrale di Torino, così come il pagamento dei parcheggi blu a raso. La sindaca Chiara Appendino ha firmato oggi un'ordinanza, con la quale ha nuovamente prorogato il provvedimento per agevolare gli spostamenti di chi è obbligato a muoversi per lavoro e per garantire servizi essenziali e necessari alla comunità durante l'emergenza Coronavirus.

Restano attive la Ztl del "Trasporto Pubblico" e dell' "Area Romana", così come continueranno ad essere a pagamento i parcheggi in struttura gestiti da Gtt.

Posticipata anche la validità di tutti i permessi che autorizzano la circolazione in Ztl, in scadenza o scaduti dallo scorso 13 marzo.