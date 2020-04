Furia e Peano (Pd): "La Lega non faccia campagna elettorale sulle mascherine comprate con i soldi delle donazioni dei cittadini"

"Se i soldi provenienti dalle donazioni alla Regione verranno impiegati in mascherine da distribuire a tutti i cittadini, perché la Lega fa volantini online in cui rivendica la donazione?". Così Paolo Furia, segretario regionale PD Piemonte e Maria Peano, responsabile sanità PD Piemonte, all'attacco dei rappresentanti del Carroccio in Regione.

"I donatori sapevano che, donando a un'istituzione (la Regione) pensando di dare una mano agli operatori che ancora aspettano, nelle RSA, nelle comunità, nel volontariato e negli ospedali il giusto quantitativo di dispositivi di sicurezza, avrebbero in realtà offerto alla Lega materiale per la sua campagna elettorale permanente? Troviamo davvero indecente che le mascherine che la Regione ha comprato grazie alle donazioni di associazioni, privati cittadini, imprenditori e anche esponenti politici (di ogni colore) possano essere oggetto di una propaganda di partito.Certo la Lega ci ha abituato a un livello di serietà istituzionale molto basso. Ma prendere in giro i cittadini è troppo".