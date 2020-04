Grattacielo Regione, i Radicali: "Siamo alla settima variante d’opera, per un totale complessivo di spesa di 228 milioni di euro".

Giulio Manfredi, Associazione radicale Adelaide Aglietta, spiega: "La costruzione del grattacielo iniziò il 15 giugno 2012 per cui, in media, abbiamo avuto finora una variante d’opera all’anno. Ricordo che non è stata ancora predisposta la variante n. 5, prevista dall’Accordo aggiuntivo al Contratto d’appalto stipulato dalla Regione Piemonte con l’ A.T.I. di Imprese Costruttrici nel 2017 per il completamento dell’opera. Per addivenire ad un “accordo bonario” sulla fissazione della somma da attribuire all’A.T.I. per gli ammaloramenti intervenuti nel frattempo era stata costituita un’apposita Commissione, la cui proposta di compensazione non è stata accettata dalla Regione; non sono state rese pubbliche né l’entità della proposta né le motivazioni che portarono la Regione a rifiutarla".