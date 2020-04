Carmagnola è generosa: raccolti 8.000 euro per il sostegno delle famiglie in difficoltà

Ascom, tante Aziende e tanti cittadini del territorio stanno manifestando il proprio sostegno alle famiglie carmagnolesi in difficoltà con una donazione sul conto corrente dedicato all’emergenza Covid istituito dal Comune di Carmagnola. L’ultima donazione pervenuta, in ordine di tempo è pervenuta dall’Ascom, che ha donato 1.500,00 Euro.

I fondi delle donazioni vengono utilizzati dal Comune per l’acquisto di generi di prima necessità per la composizione dei pacchi alimentari destinati alle tante famiglie che affrontano con difficoltà questa crisi epidemiologica. Ad oggi sono stati raccolti circa 8.000 euro, grazie alla generosità di molti. L’Amministrazione ringrazia l’Ascom e le aziende che in questo momento di grande difficoltà non hanno fatto mancare il proprio supporto alla cittadinanza.