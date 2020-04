Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Un dramma gli aiuti ai più bisognosi"

“Volontari e associazioni presenti su tutto il territorio della città ci rappresentano una situazione drammatica che riguarda gli aiuti alle famiglie per i generi di prima necessità. Parliamo di una rete enorme fatta di associazioni, case del quartiere, parrocchie, punti della Protezione Civile, enti come la Caritas, centri sociali, 'panchine': nonostante le dimensioni, il radicamento, lo sforzo e l'impegno congiunto di questa miriade di soggetti, la pressione è assolutamente insostenibile” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi.

I tanti promotori di forme di “spesa sospesa” di prossimità, organizzate in tutti i quartieri, raccontano di un aumento esponenziale delle consegne di generi alimentari nelle ultime tre settimane, di bisogni sempre più profondi e diversi: dal cibo a medicinali, detersivi, pannolini per bimbi e non autosufficienti, disinfettanti. Molte persone non sanno a chi rivolgersi, ecco perché le associazioni stesse hanno predisposto una lista dei punti di aiuto sparsi per il territorio e forniscono comunque un piccolo pacco di sussistenza e le informazioni utili a chiunque si presenti. Eppure, con questi numeri, molte realtà già ora sono allo stremo e si rischia il crollo della rete solidale e delle stesse case del quartiere (si parla di luoghi in cui si è passati dal sostegno a una cinquantina di famiglie prima della crisi a 300 negli ultimi giorni).

Il capoluogo torinese, ovviamente, soffre in modo particolare questa situazione per la maggiore presenza di senza dimora e nuclei in difficoltà. Gli stessi buoni spesa erogati dal Comune sono finiti e non saranno riproponibili senza ulteriori risorse del Governo.