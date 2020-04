Fondazione Ricerca: 3.000 donazioni per 250mila euro a favore delle Molinette

La campagna Insieme in Prima Linea di Fondazione Ricerca Molinette onlus ha raccolto 250.000 euro in poche settimane per Città della Salute e della Scienza, al fine di acquistare dispositivi di protezione individuale, termoscanner, strumenti per l'igiene e la sicurezza dei locali ospedaliere caschi per la ventilazione.





"Tutto questo è stato possibile grazie a cittadini, associazioni, imprese, studenti e molti giovani che si sono uniti alla mobilitazione che la Fondazione ha lanciato per far fronte all'emergenza sanitaria in corso - spiegano i responsabili -. Un atto di sensibilità che è stato colto in massa e che ha visto i donatori contribuire per il

bene degli altri, dimostrando ancora una volta quanto l'impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività".





La Fondazione sta lavorando insieme a Città della Salute e della Scienza per offrire supporto, con la propria esperienza, nel garantire la solidità del nostro Servizio Sanitario e la salute di tantissime persone.





"L'Ospedale Molinette è stato fin da subito in prima linea nella gestione della crisi, operando una veloce riorganizzazione di tutti i percorsi di cura, innanzitutto a livello dell'emergenza nel Pronto Soccorso, successivamente nei reparti di ricovero, nelle terapie intensive e nei percorsi ambulatoriali", racconta la dottoressa Gitana Scozzari, dirigente medico presso la Direzione Sanitaria del Presidio Molinette. "Abbiamo ridotto al minimo indispensabile le attività di ricovero e cura non legate al Covid-19 per liberare spazi e personale sanitario da dedicare all'emergenza. Allo stesso tempo il nostro Ospedale deve comunque garantire la presa in carico di tutte le urgenze chirurgiche e di tutte le patologie ad alta complessità, come i trapianti d'organo: questo raddoppia gli sforzi. Oltre alla gestione dei pazienti, l'emergenza sanitaria ci ha portato da subito a dedicarci anche al personale sanitario, sia quello in servizio, sia purtroppo quello colpito dalla malattia, con un grosso sforzo organizzativo; personale sanitario che, inoltre, sta reggendo ormai da diverse

settimane l’urto della malattia, con carichi di lavoro eccezionali anche sotto il profilo emotivo".