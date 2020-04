La spesa che combatte gli sprechi alimentari si adatta al Covid-19 (e bussa alla porta di casa)

Se lo spreco alimentare è odioso in temi normali, ora lo è ancora di più viste le difficoltà che colpiscono tante persone e soprattutto quelle con meno disponibilità economiche. Ecco perché torna alla ribalta una app che Ascom Torino e provincia ha promosso per combattere gli sprechi, ma anche per offrire occasioni accessibili alle persone visto che permette di proporre prodotti alimentari in prossimità della scadenza che si trovano nelle vicinanze e a prezzi scontati, anche del 50% o 60%.

Si adatta al Covid-19 la app LastMinuteSottoCasa, l’unica in Italia che offre la possibilità agli operatori del commercio di informare i cittadini sui diversi servizi quotidianamente messi a disposizione, in particolare sulla possibilità di avere la spesa pronta, imbustata e consegnata a domicilio. La modifica ha permesso di creare una nuova funzione, ribattezzata “Offerta Emergenza Covid19” e con un nuovo tasto il commerciante può giungere direttamente alla parte descrittiva dei servizi che potrà offrire. In pochi secondi, la sua comunicazione viene inviata e il messaggio arriverà direttamente come notifica sul cellulare del cliente con orari, arrivi, servizi aggiuntivi come la consegna a domicilio e così via.



A Torino l’app sarà a disposizione in forma gratuita fino a fine emergenza Covid anche di tutti gli esercenti che aderiscono alla convenzione Day per i buoni spesa erogati dal Comune di Torino. Le famiglie beneficiare dei buoni avranno a disposizione uno strumento facile per sapere dove poter spendere il buono spesa nel negozio più vicino a casa evitando spostamenti, lunghe code e assembramenti.