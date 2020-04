"La Liberazione è un elemento identitario: festeggiamo il 25 aprile con gli oggetti nelle nostre case" [INTERVISTA]

Roberto Mastroianni, allo scoppiare dell’emergenza Coronavirus, anche il Museo Diffuso della Resistenza ha aderito all’iniziativa “Il Polo è sempre online” per offrire contenuti culturali ed educativi sul web. Quali attività state portando avanti e a chi vi rivolgete?

Va detto innanzitutto che il nostro museo è diverso da tanti altri. Non è un museo di oggetti, ma di storie. Ed è stato anche il primo Museo della Resistenza, in Italia, a caratterizzarsi per un allestimento permanente multimediale. Le storie raccolte, risalenti al periodo ’38-’48, sono state raccontante per voce di alcuni testimoni che erano ancora vivi quando l’allestimento è stato realizzato. Perciò è stato più semplice affrontare questo momento d’emergenza. In più, essendo diffuso, mette assieme venti luoghi della memoria sul nostro territorio, tracciati e sedimentati. Visto che la maggior parte dell’attività era di narrazione della storia dell’identità cittadina e nazionale attraverso la lotta partigiana, fino alla Costituzione, è stato semplice trasportare parte di questi elementi sul web. Come? Da una parte, rendendo pubbliche alcune testimonianze video che i visitatori del museo generalmente ascoltano nel percorso museale e diffondendo una mappa dei luoghi con alcune attività educative correlate. Dall’altra, costruendo un rapporto con i nostri fruitori d’elezione, gli studenti, che seguono in genere dei laboratori di avvicinamento al percorso espositivo o altre attività, come le pietre d’inciampo: ecco, parte di quel materiale è ora online, utilizzabile dai docenti delle scuole superiori. Il problema rispetto all’emergenza è stato proprio l’impossibilità di far accedere le classi ai nostri spazi. Se una situazione del genere dovesse perdurare, bisognerebbe immaginare come costruire un percorso fruibile anche a distanza.

È stata lanciata pochi giorni fa la “Staffetta della memoria” in occasione del 75° anniversario della Liberazione. In che cosa consiste?

È un progetto a cui teniamo molto, arrivato al terzo anno di vita. E abbiamo detto che questo è un museo atipico, di storie, in tutto l’allestimento c’è un solo oggetto materiale. Ebbene, la letteratura museografia ora insiste molto su alcuni momenti di coprogettazione e cocuratela dello spazio espositivo assieme ai fruitori, che un po’ l’evoluzione del processo di arte relazionale e partecipativa sviluppato negli anni ’80 e ’90. Un museo come il nostro ha sempre visto questa manifestazione come un’occasione per portare dei pezzi fisici all’interno. L’idea è che chiunque abbia in casa un oggetto appartenuto a quella fase storica possa portarlo con sé, il 25 aprile, e raccontarne la storia e quella del suo possessore, per dare voce e identità agli uomini proprio attraverso gli oggetti che hanno fatto la guerra di Liberazione. In questo caso, racconteremo le storie attraverso delle piccole clip rese pubbliche sul web. L’iniziativa partirà il 25 aprile e si concluderà l’8 settembre, due date significative per la chiusura di quei due anni e mezzo di vera guerra di popolo sul territorio nazionale. L’anno scorso avemmo un padrino d’eccezione, Bruno Segre, punto di riferimento indiscusso per la storia partigiana, quasi immortale. Oggi è interessante porre lo sguardo sulla durata dell’evento, segno che il museo continua a vivere, e ciò che viene messo in campo è una specie di esposizione temporanea: chi porta gli oggetti diventa cocuratore del progetto.

Il Museo aderisce alla campagna social #raccontiamolaresistenza lanciata dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”. Con che spirito vivrete “a distanza” la ricorrenza del 25 aprile e quale valore assume, per voi, in quest’anno così difficile?

Il nostro non è solo un museo della Resistenza, ma anche della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà: e questa è la grande distinzione tra noi e, ad esempio, un Memoriale come quello di Fossoli. Fin dall’inizio il museo ha affondato le proprie radici nella guerra di Liberazione, con un discorso ad ampio raggio che va dalla promulgazione delle leggi razziali alla firma della carta della Costituzione, tutti elementi che si proiettano nel ventunesimo secolo. Il museo si interroga infatti sul tema delle guerra, dei diritti, della libertà, e delle loro assenze e crisi, anche in altre epoche storiche: ecco il senso di prendere un elemento storico identitario e proiettarlo nel contemporaneo. Noi vogliamo raccontare l’analisi del presente e il rapporto tra i fenomeni attuali, e le radici storiche legate al 25 aprile. Questo in passato è stato poco valorizzato. Uno dei miei mandati, come presidente, consisteva proprio nella trasformazione del museo in chiave contemporanea. Per questo possiamo ora confrontarci con un museo come quello di Esma a Bueonos Aires o il Memoriale della Shoah, perché siamo un museo dell’identità nazionale. Alcune frange politiche del nostro governo fanno ancora fatica ad accettare che ci sia un elemento identiatario da cui la nostra Repubblica nasce, che è la Liberazione. Ma il 25 aprile è una data fondamentale, come lo sarà il 2 giugno ed è stato il 27 gennaio.

E in questo periodo di isolamento, la festa nazionale potrà fungere da collante per l’intera comunità?

Noi siamo stati promotori, assieme al Polo del ‘900, di un ragionamento per rendere il più fruibile possibile questo 25 aprile, trattandosi di una data fondamentale del calendario civile. La città di Torino negli anni ha fatto una grande operazione, in due tempi: prima con la nascita del museo oltre 15 anni fa, e poi con la creazione del Polo, mettendo assieme istituti e archivi che custodiscono la storia italiana, una memoria collettiva da conservare. La memoria non ha a cha fare col ricordo, ma è sempre un elemento pragmatico, un modo in cui noi ci raccontiamo l’oggi attraverso il passato. Adesso c’è il lockdown e non ce ne ricordiamo più, ma fino a due mesi fa la senatrice Liliana Segre era sotto attacco, doveva difendersi da recrudescenze antidemocratiche di varia natura, così come altri esponenti di religione ebraica. Quindi, avere un luogo in cui si parla di come si è ottenuta una forma del vivere comune come la democrazia è importante.

Avete riflettuto sul fatto che la pandemia sta colpendo con più violenza proprio quella generazione che ha vissuto in pieno la seconda guerra mondiale? E come continuare a dare voci a quei “testimoni”?

Questo è l’obiettivo che ha avuto da sempre il museo. La questione non è solo quella di dar voce e mantenere la testimonianza, ma abbiamo un problema reale. In questo momento dobbiamo affrontare forme molto forti di negazionismo e di rigurgito totalitario su tutto il continente politico. Un fenomeno più comprensibile nei paesi del post dittatura socialista e meno nell’ovest, ma il ragionamento va fatto ora su quale noi immaginiamo essere la modalità di raccontare la storia e l’identità collettiva. Come studioso, io uso il termine identità in modo molto forte, perché considero le identità necessarie. Senza una forma di patriottismo identitario, le comunità sono destinate a perdere pezzi di sé e delle proprie conquiste sociali e politiche. Capire come armonizzare le identità che il continente politico ha raggiunto così faticosamente, e dietro cui si cela la definizione di umanità, è la nostra missione. Noi crediamo fortemente che uomini e donne sono uguali, e per questo combattiamo forme di sfruttamento e crimini di odio: abbiamo tentato negli ultimi 70 anni di costruire un’Europa che si basasse su queste forme. Le testimonianze del passato ora sono registrate e tutelate, ma bisogna vedere come esse possano diventare materiale utile per costruire una cultura civica condivisa.

Alla luce di tutte le modalità di interazione che state sviluppando sul web, pensate di “trasformare” il concetto di museo diffuso, nei prossimi mesi, anche facendo fruttare le nuove competenze acquisite?

Credo che all’interno del Museo e di tutto il Polo del ‘900 ci siano grandi competenze tra tutti i lavoratori, a cominciare dal direttore Alessandro Bollo, ma anche i responsabili della didattica e delle mostre; quindi non è che oggi abbiamo da inventarci nuove cose. Un intero Paese sta scoprendo come utilizzare la tecnologia anche per fruire degli spazi fisici, dunque plaudo all’iniziativa di utilizzare dei nuovi linguaggi, ma per fare queste cose ci vuole un’economia, che è ben diverso da postare su Facebook delle foto con una didascalia. Per quanto riguarda gli spazi del Museo Diffuso, quei luoghi sono importanti, ma anche lì si può applicare la gamification trasformando le app in modo ludico e usando la realtà aumentata. Ma questa operazione necessita di denaro, prima che di idee. La mia preoccupazione è che il ‘dopo Coronavirus’ sarà caratterizzato da una grossa crisi economica, e di denaro ce ne sarà poco. Poi c’è un’altra critica da fare: molto direttori dei musei hanno spinto sull’accesso gratuito dei loro contenuti, mentre i luoghi di cultura sopravvivono proprio perché non sono gratuiti, e non può passare l’idea che i beni di un museo siano accessibili a tutti esattamente come sul web, perché nel museo si sviluppano altre competenze. È una specie di tempo dell’identità collettiva, non si può immaginare che si preghi in videoconferenza così come non ci si può approcciare a storie od oggetti nello stesso modo in cui si guarda un film in tv. E gli operatori dei musei sono lavoratori qualificati che devono pagare il mutuo a fine mese, esattamente come tutti gli altri professionisti.