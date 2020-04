Si è spento il regista Bruce Myers, vittima del Coronavirus: era stato insegnante allo Stabile

Il Coronavirus si è portato via anche Bruce Myers, mancato qualche giorno fa a Parigi dopo aver contratto il Covid-19. Nato nel 1942 a Radcliffe, in Inghilterra, Myers per sette anni è stato insegnante presso la scuola di recitazione del teatro Stabile di Torino, tra il 2003 e il 2010.

Viva nei ricordi dei torinesi la magia e la bellezza suscitata dallo spettacolo "Romeo e Giulietta". Pur essendo forte il legame con la città sabauda, Myers ha girato il mondo portando l'arte del teatro in ogni angolo del globo. Da Parigi a Londra, passando per New York, Milano e Gerusalemme, sono tantissime le città in cui l'attore e regista ha lasciato il segno, firmando regie di spettacoli teatrali che tutt'ora continuano a girare per il mondo.