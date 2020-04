Coronavirus: come cambiano le regole?

ADACI, l’Associazione Italiana Manager Acquisti e Supply Chain, la Sezione ADACI Piemonte e Valle d’Aosta organizzano un evento gratuito, in streaming, aperto a tutte le aziende per dare risposte concrete a tutta una serie di quesiti legati all’emergenza coronavirus.

Ad esempio: cosa cambia nei rapporti di lavoro? Quali adempimenti contrattuali sono necessari?

Come gestisco la privacy e il GDPR con l’arrivo delle telecamere termiche? Quali aiuti e quali tipologie di credito di imposta sono disponibili per le imprese? Come si definisce il rischio di liquidità in azienda?

E le dogane e i trasporti, passando per tutte le vicende delle mascherine e dei dispositivi prima bloccati, poi requisiti, con quale approccio devono essere gestiti? Come gestire il lungo fermo veicolo? Come certificare una adeguata sanificazione degli ambienti? Quali piani possiamo mettere in campo per la ripartenza in Fase 2 e in Fase 3?

Visto il momento critico che l’Italia e l’Europa stanno vivendo a causa del contagio da COVID-19, ADACI propone dunque ai propri Soci e a tutte le persone che in azienda seguono queste tematiche un incontro gratuito in streaming - in collaborazione con i Professionisti che seguono gli Sportelli ADACI - dedicato agli aggiornamenti ed agli approfondimenti specifici legati alle criticità attuali dovute alla pandemia.

Questa l’agenda degli interventi, puoi scaricare qui la locandina:

h. 16:00 Saluti di apertura: Gli Sportelli ADACI, finalità e obiettivi

h. 16:05 Sportello Legale, area LAVORO

Rapporti di lavoro nel periodo di crisi epidemiologica

h. 16:10 Sportello Legale, area CONTRATTI

L’impatto del Covid-19 sui contratti internazionali e la loro esecuzione

h.16:15 Sportello Privacy GDPR

Telecamere termiche e rilevamento temperature in GDPR

h. 16:20 Domande ed approfondimenti

h. 16:30 Sportello F.O.N.D.I.

Opportunità negli aiuti e credito di imposta alle imprese

h. 16:35 Sportello Risk management

Alleanza fra CFO e CPO per definire lo scoring di liquidità

h. 16:40 Domande ed approfondimenti

h. 16:50 Sportello Dogane e Accise

L’utilizzo efficace degli “strumenti” doganali nella fase della ripresa

h. 16:55 Sportello Logistica (Trasporti e Imballaggi)

Il (mancato) coordinamento dei trasporti in Europa

h. 17:00 Domande ed approfondimenti

h. 17:10 Sportello Fleet Management

«Usi e costumi» durante il periodo di fermo veicolo

h. 17:15 Sportello Energia

Usare gli standard ISO: dal risparmio energetico alla sanificazione totale

h. 17:20 Sportello Fonderie e Metalli

Contingency and restart plan after coronavirus

h. 17:25 Domande ed approfondimenti

h. 17:45 Chiusura evento

La partecipazione è a titolo gratuito ma è necessario pre-registrarsi entro le ore 13,00 di venerdì 24 al seguente link: https://bit.ly/2KewRP4

Gli Sportelli informativi di ADACI nascono con l’obiettivo di offrire sempre più servizi di qualità ai Soci e alle aziende interessate. Per scoprire di cosa trattano e come utilizzarli, partecipa all’evento in streaming di ADACI!

Ti ricordiamo che gli Sportelli ADACI sono i seguenti: DOGANE E ACCISE, ENERGIA, FLEET MANAGEMENT, FONDERIE E METALLI FONDI, AVVISI E CONTRIBUTI, LEGALE, LOGISTICA, PRIVACY, GDPR, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISK MANAGEMENT, SUPPORTO FINANZIARIO e sono a tua disposizione al seguente indirizzo: https://bit.ly/3cukKcH

Oltre agli Sportelli e alle varie attività, ADACI ha progettato un supporto per le aziende che abbiamo denominato “VIRGILIO ADACI”: una strategia inclusiva che prevede l’accompagnamento nel percorso di selezione dei clienti/ fornitori fino all’individuazione delle migliori opportunità di scelta.

ADACI è infatti una grande famiglia di persone e di imprese e VIRGILIO-ADACI consentirà la conoscenza reciproca per intessere nuovi, proficui, legami di fornitura.

Il nome e il concept del progetto sono ispirati al poeta Virgilio che accompagna Dante nel viaggio attraverso l’Inferno ed il Purgatorio per “riveder le stelle”: un’analogia virtuosa di guida affidabile e competente per chi intende svolgere un itinerario professionalmente qualificante, nel rispetto dei bisogni e degli obbiettivi dei diversi attori protagonisti dello sviluppo del business aziendale.

Scopri di più al seguente indirizzo: https://bit.ly/2RIardc

Per informazioni e contatti:

ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta (è la Sezione ADACI che coordina gli Sportelli)

C/o GEVAL S.r.l. – Corso Vinzaglio, 2 – 10121TORINO

Sito web: https://bit.ly/3etfnwe

Tel: +39 02 40072474 (int. 5)

e-mail: sez.piemonte@adaci.it